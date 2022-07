RTL+ hat eine zweite Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" angekündigt. Der Streamingdienst wird die neuen Folgen, deren Moderation erneut Sophia Thomalla übernimmt, ab dem 2. August ausstrahlen. Gemeinsam versuchen darin zehn Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist.

Unter anderem sind Zoe Saip ("Ich bin ein Star - Die Dschungelshow"), Franziska Temme ("Der Bachelor"), Cecilia Asoro ("Prominent getrennt"), Lukas Berghof ("Temptation Island VIP"), Fabio De Pasquale ("#Couple Challenge") sowie Pharrell Harrell ("Köln 50667") mit dabei. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Die Flirtshow erstreckt sich erneut über 21 Folgen hinweg. Produziert wird "Are You The One - Realitystars in Love" wie gehabt von RTL Studios.