Seit Oktober 2007 erzählt das Bayerische Fernsehen in seinem Vorabendprogramm Geschichten aus Lansing in seiner bayerischen Daily-Soap "Dahoam is Dahoam" - aktuell montags bis donnerstags um 19:30 Uhr. Im Herbst steht der 15. Geburtstag des Formats an. Schon vorab gab es quasi ein kleines Geschenk des zuständigen Gremiums des BR-Rundfunkrats. Dieses hat am Freitag nämlich die Bestellung von 210 neuen Folgen abgesegnet. Diese reichen also, um wieder rund ein Jahr lang den Vorabend-Sendeplatz mit den Dorf-Geschichten zu bespielen.

Produzent Robin von der Leyen: "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir nach nun fast 15 Jahren die Gunst unserer Fans nicht nur auf hohem Niveau bewahren, sondern auch ausbauen konnten. Die steigenden Nutzerzahlen im linearen TV, in den Mediatheken oder in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram sprechen für sich. Das gelingt nur, wenn alle Beteiligten immer mit viel Leidenschaft dabei sind. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des BR und auf noch viele schöne und fesselnde Geschichten aus Lansing."

Für den Herbst haben die Verantwortlichen einige Besonderheiten geplant. In Ende August ausgestrahlten Episoden wird etwa Jutta Speidel einen Gastauftritt haben. Die entsprechenden Dreharbeiten fanden bereits Anfang Juni statt. Die Schauspielerin wird als Schamanin zu sehen sein. Zudem geben sich in der am 22. August im TV gezeigten Folge Brunnerwirt-Köchin Sarah (gespielt von Sophie Reiml) und ihre Freundin Jenny (Laura Tashina) das Ja-Wort. "Ich bin stolz, dass ich Teil eines Projekts mit so einer wichtigen Botschaft sein durfte! Die Dreharbeiten zur Hochzeitsfolge waren sehr emotional und total schön", erklärt Schauspielerin Tashina.

Nach BR-Angaben kommen die Episoden von "Dahoam is Dahoam" bundesweit auf durchschnittlich mehr als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In den Mediatheken sei die Serie in diesem Jahr bis dato schon über 20 Millionen Mal abgerufen worden, wobei ein Mediatheken-Abruf keinesfalls vergleichbar ist mit der üblichen Durchschnitts-Reichweite einer linearen Ausstrahlung. Produziert wird die Serie von der Dahoam Television, eine Tochterfirma der Constantin Television.