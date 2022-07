am 24.07.2022 - 07:55 Uhr

Bereits sieben Ausgaben von "Schlag den Star" hat der Münchner Privatsender ProSieben in diesem Jahr gesendet: Zwei im Januar, eine im März, eine im April, eine im Juni und nun zwei im Juli. Nachdem sich an diesem Wochenende Motsi Mabuse und Laura Karasek gegenüberstanden, geht es für die von Elton moderierte Sendung in eine Sommerpause.

In der achten "Schlag den Star"-Ausgabe des Jahres 2022 kommen dann Fans der einstigen "Bullyparade" auf ihre Kosten. Wenn sich die Live-Show aus Köln am Abend des 17. September zurückmeldet, werden sich nach jetzigen Planungen Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian duellieren. Beide unterhielten früher ihre Anhänger in diversen gemeinsamen Unterhaltungsformaten oder Filmen.

Michael "Bully" Herbig feierte zudem jüngst große Erfolge als Spielleiter in "LOL", der erfolgreichen Produktion von Prime Video. Seit 2020 laufen von "Schlag den Star" jährlich acht Episoden. Diese Anzahl hätte ProSieben somit bereits Mitte September erreicht - ebenfalls früh wie nie. Doch 2022 birgt für alle Fernsehsender eine Besonderheit. Im Falle von ProSieben gilt zu beachten, dass für den Herbst noch eine weitere "The Masked Singer"-Staffel geplant ist, jener Masken-Show, die zuletzt samstags programmiert wurde und immer sechs Wochen lang on air ist.

Und dann ist da noch die Mitte November startende Fußball-Weltmeisterschaft, übertragen im Free-TV von ARD und ZDF (sowie im Pay-TV von Magenta TV). Diese wirbelt einige Programmpläne durcheinander. Unter anderem starten Sat.1 und ProSieben auch die kommende Staffel von "The Voice of Germany" wegen der Winter-WM früh wie nie und auch RTL hat bereits angekündigt, besonders reichweitenstarke Programme nicht gegen reichweitenstarke Live-Fußballspiele senden zu wollen.