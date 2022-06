Die Fußball-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus - und stellt die TV-Planer vor einige Herausforderungen, immerhin sollen beliebte Formate im November und Dezember möglichst nicht mit der Winter-WM in Katar kollidieren. Das führt nun dazu, dass ProSieben und Sat.1 die neue Staffel von "The Voice of Germany" in diesem Jahr so früh starten wie noch nie.

Ging es zuletzt stets Anfang Oktober los, so suchen die beiden Privatsender in diesem Jahr bereits im August nach neuen Talenten. Konkret startet "The Voice of Germany" am Donnerstag, den 18. August um 20:15 Uhr bei ProSieben in die nunmehr zwölfte Staffel. In Sat.1 ist die Musikshow ab sofort wieder freitags um 20:15 Uhr zu sehen, nachdem "The Voice" dort einige Jahre lang am Sonntagabend gezeigt wurde.

"Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und Sat.1 die 'TVOG'-Siegerin oder den 'TVOG'-Sieger gekürt", verspricht Doppel-Senderchef Daniel Rosemann. Neu ist indes nicht nur der Sendeplatz in Sat.1, sondern auch die Moderatorin: Neben Thore Schölermann wird nämlich erstmals Melissa Khalaj durch die von Bildergarten Entertainment produzierte Sendung führen.

In der Jury setzen ProSieben und Sat.1 zudem auf viel Erfahrung: Neben Stefanie Kloß, Rea Garvey und Mark Forster wird erstmals auch Peter Maffay auf einem der roten Stühle sitzen. Zusammen bringen die vier es auf "mehr als 100 Jahre Erfolg im Musikbusiness", wie die Sender vorrechnen.