Im Frühjahr 2019 zeigte das ZDF im Rahmen von "ZDFzeit" drei Folgen von "Ziemlich beste Nachbarn". Darin geht es um gegenseitige Klischees, Stereotypen und Vorurteile zwischen Deutschland und anderen Ländern. Dass es eine Fortsetzung geben sollte, stand zwar schon länger fest, mussten wegen der Corona-Beschränkungen dann aber mehrfach verschoben werden. In diesem Frühsommer war es nun aber soweit, sodass drei neue Folgen entstanden sind, die ab dem 6. September an drei aufeinanderfolgenden Dienstagen um 20:15 Uhr gezeigt werden.

Los geht's am 6. September mit der Folge "Wir und die Franzosen", ehe in den beiden darauffolgenden Wochen dann "Wir und die Schweizer" und "Wir und die Niederländer" auf dem Programm stehen. "Sind die Schweizer wirklich so langsam, essen die Niederländer nur Gouda und machen die Franzosen wirklich zwei Stunden Mittagspause?" umreißt Michael Kessler seine "drängendsten Fragen" im Vorfeld der Reise. Am Ende stand bei Michael Kessler aber auch die Erkenntnis: "Die Sorgen und Ängste sind doch am Ende bei allen Menschen und Nationen dieselben. Deshalb ist und bleibt Europa eine tolle Idee, denn die Probleme der Gegenwart und Zukunft lassen sich nur gemeinsam lösen. Da kann nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen."