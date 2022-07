Mit "Birgits starke Frauen" landete Sat.1 am Montagabend unlängst einen krachenden Quotenflop. Ein weiteres Feel-Good-Format für diesen Sendeabend steht nun schon in den Startlöchern. Beginnend am 22. August soll Moderatorin Julia Leischik ("Bitte melde dich: Julia Leischik sucht) mit ihrem neuen Format "Das Haus am Meer mit Julia Leischik" für Aufmerksamkeit sorgen. Die 20:15-Uhr-Sendung umfasst zunächst fünf Folgen.

In dem Format geht es um Frauen und Männer, die Julia Leischik um Hilfe bitten, in der Hoffnung, dass ihre Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Dafür reisen sie an "einen Sehnsuchtsort", nämlich "Das Haus am Meer". "'Das Haus am Meer' gibt einem das Gefühl, dass alles gut werden kann. Im Kern wollen die Menschen einfach nur zueinander finden. An diesem besonderen Ort tun sie es", erklärt Moderatorin Julia Leischik.

Konkret geht es um eine 56-Jährige aus Unterhaching, die ihren Sandkastenfreund um Verzeihung bitten möchte. Zwischen beiden herrschte zuletzt 35 Jahre lang Funkstille. Eine 62 Jahre alte Rentnerin träumt derweil von der großen Liebe und eine 35-Jährige ist bereits seit Jahren auf der Suche nach der Person, die sie einst nach einem Herzstillstand in einem Urlaubsflieger wiederbelebte. "Das Haus am Meer" ist eine Produktion von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

Für Sat.1 moderierte Leischik in den vergangenen Jahren noch zwei weitere Formate, die allerdings recht kurzlebig waren: "Verzeih mir" und "Zeugen gesucht" – 2021 wurde zudem bekannt, dass sie an einer weiteren Sendung arbeit, in der Tiere eine große Rolle spielen. Ihr Exklusiv-Vertrag mit Sat.1 läuft noch bis 2023.