am 26.07.2022 - 10:22 Uhr

Das ZDF hat gleich 28 neue Folgen seines Krimi-Dauerbrenners "SOKO Leipzig" angekündigt. Die neue Staffel der Produktion von UFA Fiction wird ab dem 9. September jeweils freitags um 21:15 Uhr zu sehen sein - und damit auf dem bewährten Sendeplatz, auf dem zuletzt im Schnitt knapp fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet hatten. In der Mediathek steht die aktuelle Folge jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Den Start bis zur neuen Staffel von "SOKO Leipzig" überbrückt übrigens ausnahmsweise keine andere Krimiserie: Stattdessen läuft ab dem 5. August einen Monat lang die neue True-Crime-Reihe "XY gelöst", deren Moderation Sven Voss übernimmt (DWDL.de berichtete).

Nur unwesentlich kürzer als bei "SOKO Leipzig" fällt derweil die neue Staffel von "Bettys Diagnose" auf, die ebenfalls am 9. September im ZDF starten wird. Von der Arztserie hat der Sender jetzt 27 neue Folgen in Aussicht gestellt. Ausgestrahlt werden diese wie gehabt freitags um 19:25 Uhr. In der Hauptrolle ist wieder Annina Hellenthal zu sehen, die bereits seit der vierten Staffel als Bettina "Betty" Dewald im ZDF-Vorabendprogramm zu sehen ist. Produziert wird "Bettys Diagnose" von Network Movie.