Mit seiner Reportage-Reihe "Hart und herzlich" blickt RTLzwei demnächst nach Rostock: Ab dem 16. August zeigt der Sender jeweils dienstags um 20:15 Uhr "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein". In fünf Folgen blickt der Sender in ein Viertel, in dem rund 14.000 Menschen - oftmals ohne feste Arbeit - am Rande des Existenzminimums leben.

Begleitet werden unter anderem Sandra und Tino, die sich im Babyfieber befinden und auf eine künstliche Befruchtung hoffen, um sich den lange gehegten Kinderwunsch zu erfüllen. Nicole und René wiederum haben bereits drei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Beziehung bringt Nicole zudem ihren ältesten Sohn Anthony mit. Nun erwartet das Ehepaar ihr viertes gemeinsames Kind, das sich früher als erwartet ankündigt. Ebenfalls in Rostock leben Celine und Falko, doch die beiden möchten weg aus der Hansestadt und nach Magdeburg umziehen. Bevor die Entscheidung endgültig getroffen werden soll, steht erstmal ein kleiner Besuch in der neuen Wahlheimat an.

Zum Auftakt der neuen Staffel strahlt RTLzwei ab 20:15 Uhr gleich zwei Folgen am Stück aus, danach geht's wöchentlich mit drei Einzelfolgen weiter. Produziert wird das Format von UFA Show & Factual.