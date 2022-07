Mitte August zeichnet UFA Show & Factual in Berlin eine Show zum 40-jährigen Jubiläum der "Supernasen" Mike Krüger und Thomas Gottschalk auf. Nur wenige Tage später findet diese bei RTL ihren Weg ins Programm. Der Kölner Sender hat die Ausstrahlung nun auf Samstag, 20. August (20:15 Uhr) terminiert. Laura Wontorra führt durch die knapp dreistündige Unterhaltungsshow, in der die "zwei Kult-Nasen" sich und "die guten alten Zeiten in einer großen Party mit Musik von damals, tollen Aktionen und vielen Überraschungsgästen" feiern. Redaktionell verantwortlich sind Nils Trümpener und Sean Badem unter der Leitung von Malte Kruber (Head of Producers) und Markus Küttner, dem Bereichsleiter der RTL-Unterhaltung.

Auch im weiteren Verlauf des Abends soll am 20. August beim Privatsender alles im Zeichen jener "Supernasen" stehen. Ab 23 Uhr schließt sich eine Dokumentation namens "Mein Papa, die Supernase" – darin soll Gottschalk-Sohn Roman den Hype rund um die "Supernasen"-Filme aus seiner Sicht beleuchten. Lisa Film hat die Doku umgesetzt.

Und ab Mitternacht gibt es ein Schmankerl für alle Fans der als legendär geltenden Radio-Shows von Thomas Gottschalk, allerdings nicht bei der Popwelle Bayern3, sondern deutschlandweit bei den RTL-Radiostationen. Gottschalk und Krüger sollen dann mit "Piratensender Powerplay V2.0 – Mit Mike & Thommy" die Hörfunkprogramme kapern und gemeinsam das Nachtprogramm bestreiten. Dabei werden sie auch zu sehen sein. RTL überträgt die Shows parallel im Fernsehen.

Und wer sich in den Kult rund um die "Supernasen" noch hineinarbeiten möchte: RTL+ bietet die vier Filme auf Abruf an.