Die sechsteilige Serie "Madiba" mit Laurence Fishburne in tragender Rolle als Nelson Mandela feiert in Deutschland auf dem History Channel seine Premiere. Der Kanal hat angekündigt, die Ausstrahlung ab dem 7. Oktober jeweils freitags zur besten Sendezeit und in Doppelfolgen vorzunehmen.

"Madiba" basiert auf zwei Büchern von Nelson Mandela und erzählt die Geschichte der südafrikanischen Ikone von seiner Kindheit über die jahrzehntelange Gefangenschaft bis zu der Zeit als Präsident und der Errungenschaft von Gleichberechtigung und Demokratie in Südafrika. In weiteren Rollen sind Michael Nyqvist, Terry Pheto, Jason Kennett und Kate Liquorish zu sehen.

Paul Webb, Jane Maggs, Janine Eser und Kathleen McGhee-Anderson waren Autoren der Serie, die von der kanadischen Blue Ice Pictures und der südafrikanischen Out of Africa Entertainment in Zusammenarbeit mit den britischen Firmen Leftbank Pictures und Cinema Gypsy Productions umgesetzt wurde. "Madiba" ist beim History Channel Teil einer "Black Lives Matter"-Programmierung, die an allen Freitagen im Oktober mehrere Serien und Doku-Reihen und Dokumentationen zur Geschichte der schwarzen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt.