am 27.07.2022 - 14:35 Uhr

Im September 2021 feierte bei Vox mit "Die leckerste Idee Deutschlands" eine neue Primetime-Sendung eine recht solide Premiere. Die erste Episode des Formats von RTL Studios kam bei den klassisch Umworbenen auf rund sechseinhalb Prozent Marktanteil. Offenbar genug, um eine Fortsetzung anzugehen. Eine weitere Folge plant Vox nun im August ein, dann aber nicht mehr sonntags, sondern am Montagabend. Konkret will der Sender das von Amiaz Habtu moderierte Format am 22. August zur besten Sendezeit ausstrahlen.

Darin treffen Menschen, die Produkte entwickeln, auf 100 Supermarktkundinnen und -kunden, die sie bei Verkostungen von ihrer Lebensmittel-Innovation überzeugen müssen. Das Sieger-Produkt wird im Anschluss in zahlreichen Rewe-Märkten erhältlich sein, was für das dahinter stehende Start-Up große Möglichkeiten mit sich bringt. "Die leckerste Idee Deutschlands" rutscht somit auf einen Sendeplatz, den Fans von Start-Ups schon kennen. Montags läuft bei Vox auch "Die Höhle der Löwen".

In teils neuer Besetzung meldet sich zudem ab dem 20. August und dann auf dem bekannten Sendeplatz samstags ab 19:10 Uhr "Der Hundeprofi – Rütters Team" zurück. Auch in der neuen Staffel sind es unterschiedliche Tiertrainerinnen, die vor Ort mit den Hunden und den Besitzerinnen und Besitzern arbeiten, während Martin Rütter die Aufnahmen kommentiert.

Waren es zuletzt fünf Trainerinnen, sind in der kommenden Staffel, die aus zwölf Folgen besteht, noch vier dabei. Weiterhin sehen ist Ellen Marques und auch Sophie Schäfer ist weiterhin dabei, diese heißt mit Nachnamen nun aber Grethe. Neu im Trainerinnen-Team sind Melle Hofmann und Ramona Houscht. Vergangenen Herbst sicherte sich die Vox-Hundeshow sehr schwankende Marktanteile, die teils unter fünf Prozent lagen, mitunter aber auch die Neun-Prozent-Marke knackten.