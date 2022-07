am 27.07.2022 - 14:59 Uhr

Je nach Situation würde der ein oder andere sicherlich gerne mal die Zeit zurückdrehen. In der Vergangenheit findet sich die Hauptfigur einer neuen Sky-Original-Serie wieder. Paapa Essiedu spielt im britischen "The Lazarus Project" George, der eines Morgens aufwacht und feststellt, dass er einen Tag erlebt, der Monate in der Vergangenheit liegt. Seine zwischenzeitlichen Erfolge im Beruf: weg. Auch seine Ehe mit Sarah (Charly Clive) gibt es nicht. Und: Er scheint der einzige zu sein, der bemerkt, dass mit der Zeit etwas nicht stimmt.

Folgende Zeit stimmt nun aber: Sky will die Serie ab dem 8. September 2022 auf Sky Atlantic, über Sky Q oder den Streamingdienst Wow zeigen. Urban Myth Films hat "The Lazarus Project" in Zusammenarbeit mit den Sky Studios umgesetzt. Joe Barton mit Anjli Mohindra, Tom Burke, Caroline Quentin, Rudi Dharmalingam und Charly Clive haben die Bücher zu dem Actionthriller geschrieben, auf dem Regiestuhl nahm Marco Kreuzpaintner Platz.

Die erste Staffel besteht aus acht Episoden, die sich damit befassen, wie viel jemand bereit ist zu geben, um aus persönlichem oder gesellschaftlichem Interesse "die Zeit zurückzuschrauben". Linear zeigt Sky donnerstags Doppelfolgen zur besten Sendezeit.