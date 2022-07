am 28.07.2022 - 08:21 Uhr

Sat.1 reagiert auf die schwachen Quoten seiner Dokusoap "So geht Liebe - Das Liebesglück" und schiebt diese mit sofortiger Wirkung ins Nachtprogramm. Ab der kommenden Woche läuft das Format, in dem prominente Paare von ihrem ganz persönlichen Liebesglück erzählen, jeweils in der Nacht von Montag auf Dienstag nach 1 Uhr.

Die ersten beiden Folgen hatte Sat.1 noch direkt im Anschluss an die Neuauflage der Spielshow "Mein Mann kann" gezeigt. Aus Quotensicht verlief das Zusammenspiel jedoch enttäuschend: Während sich "Mein Mann kann" mit überzeugenden Quoten zurückmeldete, kamen die ersten beiden Folgen von "So geht Liebe" nicht über Marktanteile von knapp mehr als vier Prozent in der Zielgruppe hinaus - zu wenig, um eine weitere Ausstrahlung auf diesem Sendeplatz zu rechtfertigen.

Das Alternativ-Programm fällt nun allerdings nicht gerade kreativ aus: Im Anschluss an "Mein Mann kann" wiederholt Sat.1 ab dem kommenden Montag noch einmal die "Mein Mann kann"-Folge der Vorwoche.