Die Fußball-Europameisterschaft durchkreuzt die Pläne von Sat.1: Eigentlich wollte der Sender schon am kommenden Sonntag mit der neuen Datingshow "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" an den Start gehen, doch weil die deutsche Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt im Finale antritt, hat Sat.1 die Ausstrahlung jetzt kurzerhand um eine Woche verschoben.

Los geht es damit also am 7. August, die Ausstrahlung der vier Folgen erfolgt wöchentlich um 17:45 Uhr. "Ich drücke unserer Nationalmannschaft beide Daumen", lässt sich Evelyn Burdecki zitieren. "Bei diesem Finalspiel darf die Liebe auch mal eine Woche warten." In der neuen Datingshow sucht Burdecki die große Liebe. Der Clou: Die 21 Single-Männer, die zur Auswahl stehen, wissen vorher nicht, wen sie daten. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Endemol Shine Germany, die zusammen mit Rainer Laux Productions für die Umsetzung verantwortlich zeichnet.

Derweil steht auch schon fest, was Sat.1 nach dem Ende von "Topf sucht Burdecki" auf dem Sonntags-Sendeplatz zeigen wird: Ab dem 4. September startet sonntags um 17:15 Uhr die zehnte Staffel von "Das große Backen" mit Enie van de Meiklokjes, die zum Staffel-Auftakt ausnahmsweise sogar selbst in der Jury sitzen wird.

Neben Bettina Schliephake-Burchardt und Chriatian Hümbs werden darüber hinaus mehrere Gäste als Juroren fungieren: Mit dabei sind Paul Hollywood, Juror-Ikone vom "Great British Bake-Off", Sternekoch Tim Raue, Brotsommelier Axel Schmitt, Günther Körffer, der auch in der Profi-Version mit dabei ist, "Promibacken"-Gewinnerin Rebecca Mir, Vorjahressieger Hannes Güther sowie Bianca Wohlgemuth, die 2017 im Finale der Sat.1-Show stand und seit 2019 Konditormeisterin ist. Die Produktion übernimmt Tower Productions.