Recasts in Serienproduktionen sind zumeist eine heikle Angelegenheit. Sie lassen sich nur manchmal nicht vermeiden. Als Recast wird verstanden, wenn eine Serienfigur plötzlich von einer anderen Schauspielerin oder einem anderen Schauspieler verkörpert wird. Einen solchen Recast gibt es nun auch in der RTL-Daily "Unter uns". Akeem van Flodrop verlässt die Produktion von UFA Serial Drama auf einen Wunsch, seine Figur Theo Wolters bleibt aber Teil der um 17:30 Uhr ausgestrahlten Serie. Ab Mitte September wird sie nun von Julius Dombrink gespielt.

Ungewöhnlich ist, dass Dombrink nur einen Monat zuvor in zwei Episoden der Serie in ganz anderer Rolle zu sehen sein wird. Er mimt dann Jamie Lennox, den Assistenten eines Erfolgsproduzenten. Da der Darsteller in diesen Szenen derart überzeugt habe, bekam er laut einer RTL-Mitteilung den Recast angeboten. Der in Kenia geborene Schauspieler wirkte zudem schon an "Verbotene Liebe – Next Generation" (ebenfalls UFA Serial Drama) mit und spiete Rollen in "Rentnercops", "Sankt Maik" oder "BR Turbo".

Ende September wird seine Rolle Theo dann auch noch Familienzuwachs bekommen, teilte RTL mit. Seine kleine Schwester Paula wird Teil der Serie. Paula möchte als ausgebildete Mechatronikerin in der Werkstatt von Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) arbeiten und beschließt selbstbewusst, sich persönlich vorzustellen, um sich auf die freie Stelle zu bewerben. Als sie die Werkstatt betritt, fliegen erst einmal die Funken – Bambi hat einen kleinen Unfall. Paula zögert nicht und eilt sofort zur Hilfe. Paula-Darstellerin Jess Maura ist bisher vor allem aus der Joyn-Produktion "Das Internat" bekannt.