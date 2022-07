Der SWR unternimmt mit einem Serien-Neustart den Versuch, auch türkischsprachiges Publikum an die ARD-Mediathek heranzuführen. Daher ist ab sofort die türkische Serie "Ein guter Mensch" sehr prominent auch auf der Startseite platziert. Seit Freitag bietet die ARD Mediathek die Produktion, die im Original "Sahsiyet" heißt, zum Abruf an. Damit dies möglich ist, hat der SWR die Serie kürzlich nachts komplett ausgestrahlt – allerdings nur in der Synchronfassung, während die Mediathek nun auch die türkische Fassung anbietet.

Der 65-jährige Agâh steht im Zentrum der insgesamt zwölf Folgen von "Ein guter Mensch". Haluk Bilginer wurde für diese Darstellung sogar mit einem Emmy als bester Schauspieler ausgezeichnet. Seine Figur leidet an Alzheimer, allerdings noch im Frühstadium. Er will nun altes Unrecht sühnen, bevor er es vergisst. Vor vielen Jahren wurde in seinem Heimatort ein schreckliches Verbrechen begangen, das vertuscht werden konnte. Agâh will die Schuldigen finden und aus dem Verkehr ziehen, ehe er seinen Verstand verliert. So wird er zum Serienmörder.



Drehbuchautor Hakan Günday über sein Werk: "Auch wenn man mir nachsagt, sehr dunkel und finster zu schreiben, habe ich eines verstanden: Es gibt nichts Gewaltvolleres, als das echte Leben. Und das betrifft auch die Frauenfrage." Hergestellt wurde die Serie von Ayyapim, einer türkischen Produktionsfirma. Onur Saylah führte Regie.

"Ein guter Mensch" wird derzeit auch bei Amazon Prime Video zum Abruf angeboten, auch Magenta TV hatte die Produktion schon im Angebot. Innerhalb der ARD sind auch weitere lineare Ausstrahlungen geplant – im Laufe des Herbstes sind lineare Ausstrahlungen im HR (ab der Nacht vom 18. auf den 19. August) und im RBB (ab 16. September) im Nachtprogramm angedacht. In der ARD Mediathek soll die Staffel mindestens sechs Monate lang zur Verfügung stehen.