Tele 5 hat die Ausstrahlung von gleich acht neuen "SchleFaZ"-Folgen im Herbst angekündigt. Zum Start der kommenden Fernsehsaison kümmern sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten also wieder um die "schlechtesten Filme aller Zeiten" und starten diesmal am Freitag, 9. September (22 Uhr) mit einer Produktion, die einst ihre Fernsehpremiere bei RTL feierte – zu Zeiten, als Actionformate besonders hoch im Kurs standen. "Herausgekommen ist (…) eine gigantische Explosion von Scheißigkeit, die aber genau deswegen auch unglaublich viel Spaß macht", sagt Kalkofe über "Hai-Alarm auf Mallorca" mit Julia Stinshoff, Ralf Moeller und Katy Karrenbauer.

"Da ist alles drin, was einen Film zum SchleFaZ macht, denn er wurde mit einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit gespielt und gedreht", findet Kalkofe. Übrigens: Mit Blick auf die Quoten durfte RTL einst sehr zufrieden sein, denn mehr als sechseinhalb Millionen Menschen sahen das Werk von Universum Film, RocketStudios und Action Concept.



In den Wochen danach widmen sich Kalkofe und Rütten den Filmen "Die Barbaren", "Kara-Murat – Sein Kung-Fu ist tödlich" (erstmals blicken die 'SchleFaZ' also in die Türkei), "Creatures from the Abyss", "Der scharlachrote Henker", "The Norseman" und "In der Gewalt der Riesenameisen" ehe am letzten Oktober-Freitag mit dem Streifen "Gib Gas – Ich will Spaß" unter anderem NDW-Star Markus für den Schlusspunkt sorgt. Karl Dall taucht darin in gleich fünf unterschiedlichen Nebenrollen auf.

"Was mich persönlich begeistert ist, dass wir jedes Jahr bessere schlechte Filme haben. In diesem Jahr haben wir in meinen Augen die besten schlechtesten Filme”, bescheinigt Peter Rütten dem Jahrgang 2022 eine ganz besondere Qualität.