Hatte das Magazin "Stern" in seiner Anfangszeit Verbindungen zum Nationalsozialismus? Das ist eine der Fragen, die in den kommenden Jahren intensiv aufgearbeitet werden soll. Zuletzt machte "Stern"-Gründer Henri Nannen wegen neuerlicher Recherchen zu dessen NS-Vergangenheit Schlagzeilen – sogar der Nannen Preis wurde in Folge einmalig als Stern Preis verliehen. Nun soll sich das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München mit der unabhängigen Aufarbeitung der Geschichte des Magazins "Stern" befassen. Der Bertelsmann-Vorstand hat "in Übereinstimmung und enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Tochterfirmen und Institutionen", wie es heißt, den Forschungsauftrag erteilt. Zugestimmt haben dem auch die Chefs von RTL Deutschland, die Chefredaktion des "Stern" und die Henri-Nannen-Schule für Journalismus.