Am Tag vor dem 25. Todestag von Lady Di, also am 30. August 2022, wird Sat.1 mit "Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin" sowie dem am späteren Abend folgenden Biopic "Diana" an die Mutter von Prinz William und Prinz Harry erinnern. Nun hat auch RTL umfangreiche Sonderprogrammierungen angekündigt. Der Sender hatte bereits zurückliegenden Sommer, als Diana eigentlich 60 Jahre alt geworden wäre, sehr ausführlich berichtet.

Ende August geht RTL nun ins Duell mit Sat.1 und zeigt am 30. August abends die Dokumentation "Der Kampf der Prinzessinnen: Wer knackt den Diana-Code?". In der Doku wird Diana als erste und erfolgreichste Influencerin bezeichnet. Gefragt wird auch, ob Dianas Schwiegertöchter Magan und Kate das Zeug zur nächsten Königin der Herzen haben. Exklusive RTL-Interviews mit Familienmitgliedern und engsten Vertrauten sollen in der Sendung zeigen, wie sehr die drei Prinzessinnen bislang unterschätzt wurden. Ab 22:35 Uhr soll an diesem Abend außerdem eine Neuauflage von "Die Wahrheit über unsere Königshäuser – Insider packen aus" das Leben der Windsors analysieren.

Am Todestag selbst, also am Mittwoch, 31. August, dreht sich ab zehn Uhr vormittags alles um Diana. Gestartet wird mit der Dokumentation "Diana – Ihr letzter Sommer", die schon mehrfach bei Super RTL lief. Zudem werden tagsüber die Sendungen "Die 1970er: Aufbruch in ein neues Leben", "Die 1980er: Königin der Schlagzeilen" sowie "Die 1990er: Königin der Herzen" wiederholt. Diese zeigte RTL schon vergangenen Sommer. Auch im Nachtprogramm sind Dokus, darunter "Prinzessin Diana: Exklusive Interviews über Tod und Wahrheit!", geplant.

Bereits ab kommenden Mittwoch steht zudem ein "Gala"-Podcast zum Anhören zur Verfügung. Moderatorin Annika Lau soll darin Wegbleiterinnen und Wegbleiter Dianas zu Wort kommen lassen. Veröffentlicht werden sollen neun Folgen von "Der letzte Sommer von Lady Di". Die Episode zum Unfalltod selbst erscheint passend zum Todestag am 31. August. Dazu werden unter anderem Peter Kloeppel, ein Paparazzo und Dianas Astrologin Debbie Frank zu hören sein.