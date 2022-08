Nach einem notdürftig zusammengeklöppelten Ersatzprogramm aus Hürth und dann einer regulären Staffel aus dem Ausweichquartier in Südafrika, wo sonst auch die Australier ihre Version produzieren, wird "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im kommenden Jahr nach Australien ins gewohnte Camp nahe Murwillumbah zurückkehren, wie RTL nun offiziell bestätigt hat.

Überraschend kommt das nicht, schon direkt nach Ende der Ausstrahlung der vergangenen Staffel hatte sich RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner zwar sehr zufrieden mit der Produktion in Südafrika gezeigt, aber auch klar gemacht: "Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist." Da aktuell keine ähnlich strikten corona-bedingten Einreisebeschränkungen in Australien in Sicht sind wie in den letzten Jahren, hat man sich nun also auch definitiv auf Australien festgelegt.

Schon aus produktioneller Sicht ist das für das Team aufgrund der Zeitverschiebung einfacher zu handhaben, in Australien hatte es beispielsweise fürs Moderationsteam teils deutlich längere Arbeitszeiten gegeben, so Küttner damals. In Australien ist dann wieder eine Frühschicht angesagt, zur deutschen Ausstrahlungszeit bricht Down Under gerade der Morgen an.

Schon vor einiger Zeit bekannt gegeben hat RTL auch den Nachfolger für Daniel Hartwich bekanntgegeben, der die Moderation abgibt um mehr Zeit für seine Familie zu haben: An der Seite von Sonja Zietlow wird dann Jan Köppen durch die Sendung führen, den Küttner als "absoluten Wunschkandidaten" bezeichnete.