am 04.08.2022 - 10:48 Uhr

Seit Jahren gilt "Auf Streife" auf dem 14-Uhr-Sendeplatz in Sat.1 gesetzt. Doch Mitte des Monats geht der Privatsender hier überraschend etwas neue Wege: Anstelle der Scripted Reality zeigt Sat.1 vom 15. August an neue Folgen von "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle". Bei dem Format handelt es sich um eine Ermittler-Doku, die aus "Auf Streife" hervorgegangen ist, eigentlich aber für den Vorabend gedacht war.

Vor mehr als zwei Jahren hatten Paul Richter und Stephan Sindera einige Wochen lang um 18:00 Uhr ermittelt. Trotz mäßiger Quoten - im Schnitt lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen damals bei weniger als sechs Prozent - gab Sat.1 im vorigen Jahr bei der Produktionsfirma Filmpool Entertainment eine Fortsetzung in Auftrag (DWDL.de berichtete). Zur Ausstrahlung dieser Folgen kommt es aber erst jetzt.

Doch auch weiterhin hat Sat.1 reichlich "Auf Streife" im Programm: Um 12:00 Uhr läuft das Format auch weiterhin, gefolgt von "Auf Streife - Berlin". Im Anschluss an "Richter und Sindera" übernimmt schließlich "Auf Streife - Die Spezialisten".

Gleichwohl ist es um die Zukunft von "Auf Streife" nicht allzu gut bestellt: Im Zuge der geplanten Neuaufstellung der Sat.1-Daytime hatte der Sender kürzlich angekündigt, von sämtlichen Scripted Realitys keine neuen Folgen in Auftrag zu geben, was vor allem Filmpool schmerzlich trifft. Betroffen von dem Schritt ist auch die "Klinik am Südring", die jedoch bei RTLzwei fortgesetzt werden könnte - wenn auch unter anderem Namen (DWDL.de berichtete).