Gruner + Jahr und RTL waren Anfang 2021 zwar noch gar nicht eins, schon da war im hause Bertelsmann aber bekanntlich der große Hype um die Allianzen ausgebrochen. Im Rahmen dessen startete man damals "Guidos Deko-Queen" zum Einen als - damals noch wöchentliches - Vox-Format und zugleich eine Zeitschrift unter gleichem Titel, die sich ebenfalls mit den Themen Wohnen und Lifestyle auseinandersetzte. Im November und Dezember zeigte Vox dann "Guidos Deko-Queen" erstmals vier Wochen lang werktäglich und erzielte damit im Schnitt solide 7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Doch 2022 herrschte bislang Funkstille - zumindest im Fernsehen, denn das Magazin legte man weiter unbeirrt mit dem Aufdruck "Neu! Das Magazin zur TV-Show" an die Kioske des Landes. Ab Ende August löst man dieses Versprechen der Verbindung aus Print und TV nun aber tatsächlich wieder ein, dann zeigt Vox montags bis freitags um 16 Uhr neue Folgen des Formats. Pro Woche vergibt Guido Maria Kretschmer dann wieder ein Motto und fünf Hobby-Deko-Spezialistinnen müssen im Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat.

In der gleichen Woche meldet sich am 30. August um 20:15 Uhr auch die Langzeit-Doku "Wir werden groß" zurück. Alljährlich wird dabei eine Gruppe von Kindern beim Älterwerden beobachtet. Diesmal steht die neue Folge unter dem Motto "Endlich allein zu Haus". Die Kinder ziehen darin vier Tage lang allein in ein Haus, dürfen fast alles frei entscheiden, müssen sich aber auch selbst versorgen. Eine Einordnung des Verhaltens der Kinder gibt's von Entwicklungspsychologin Sabina Pauen und ihrem Kollegen Moritz Daum.

Am Samstag zuvor (27. August) nimmt sich Vox wieder vier Stunden Zeit für eine XXL-Doku, für die Alvaro Soler und Nico Santos in die Welt der kubanischen Musik-Combo "Buena Vista Social Club" eintauchen. Auf Kuba besuchen die beiden Singer-Songwriter Orte, an denen Musikgeschichte geschrieben wurde und treffen ehemalige Mitglieder der Band. Am Ende ihrer Abenteuerreise veranstalten die beiden zusammen mit den "Buena Vista Social Club"-Legenden ein großes Abschlusskonzert.