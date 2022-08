Nachdem sich Jasmin Wagner bereits am Montag in der "Süddeutschen Zeitung" über ihre Moderations-Aufgabe in der neuen Sat.1-Sendung "Volles Haus!" geäußert hat (DWDL.de berichtete), bestätigte der Sender am Morgen danach die Personalien auch ganz offiziell. Neben Wagner wird demnach auch Jochen Schropp durch das Format führen, das künftig zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr ausgestrahlt werden soll. Wann genau es losgeht, ließ Sat.1 jedoch noch offen. Die Rede ist von Winter.

"Jasmin Wagner und Jochen Schropp stehen als unser erstes Moderations-Duo perfekt für unsere neue Sat.1-Nachmittags-Show", so Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling. Ihre Wortwahl legt nahe, dass es mehr als nur ein Duo geben wird. Wagner habe mit ihrer "warmherzigen, spontanen und verbindlichen Art zu moderieren sehr überzeugt" und sei genau die Richtige, um mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Geschehnisse des Tages zu besprechen, so Eßling. Schropp wiederum "kennen und lieben" die Zuschauerinnen und Zuschauer seit vielen Jahren aus Sendungen wie "Promi Big Brother" und dem "Frühstücksfernsehen". Jasmin Wagner: "Auf die Einweihungsparty von 'Volles Haus!' freue ich mich unheimlich, denn sie markiert einen großen Startpunkt für mich und auch meine Rückkehr zu meinen Moderationswurzeln." Und Jochen Schropp sagt: "Ich freue mich wahnsinnig darauf, denn für mich hatte Live-Fernsehen schon immer den ganz besonderen Kick. Mit 'Volles Haus!' geht Sat.1 ganz neue Wege, und wir dürfen das Haus mit Leben füllen." Sat.1-Chef Daniel Rosemann sprach schon vor Wochen von einem Paradigmenwechsel im Programm des Senders. Versprochen werden "wichtige und unterhaltsame News des Tages, Dokusoaps, VIP-Geheimnisse, jede Menge Gäste und das Comeback des klassischen 90er-Jahre-TV-Talks". Für die neue Sendung hat Sat.1 quasi ein ganzes Haus gebaut - vom Keller über die Küche bis zum Wohnzimmer. "Jeder Raum steht für eigene Inhalte", so der Sender über das Format, hinter dem die neue hauseigene, in Köln ansässige Produktionsfirma Flat White Production steht. Mehr zum Thema Spekulationen um mögliche Rückkehr des Sat.1-Talks "Britt"

