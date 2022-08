Schon seit rund einem Monat werden Kandidatinnen und Kandidaten für eine dritte Staffel der Sat.1-Show "99 - Eine:r schlägt sie alle" gesucht. Während Sat.1 auf DWDL-Anfrage vor rund vier Wochen die offizielle Bestellung einer dritten Staffel der Show noch nicht bestätigten wollte, ist nun klar: Es gab grünes Licht vom Sender. Dass eine dritte Staffel folgen wird, bestätigte Sat.1 am Dienstag und somit drei Tage vor dem Finale der zweiten Staffel via Twitter.

Bekannt war bereits, dass die Firma Fabiola die nächsten Episoden im Laufe des Oktober produzieren möchte. Unklar, aber denkbar ist also, dass die dritte Staffel nicht bis kommenden Sommer auf sich warten lassen wird. Denn "99" ist grundsätzlich ein Quotenerfolg für den Sender am Freitagabend. In diesem Jahr mit etwas mehr als sieben Prozent in der Zielgruppe gestartet, steigerte sich etwa die zweite Ausgabe auf mehr als zehn Prozent. Im Staffelschnitt liegt bei man knapp neun Prozent und somit ein gutes Stück über der Sendernorm. Zuletzt schauten rund eine Million Menschen zu.

Florian Schmidt-Sommerfeld und Melissa Khalaj kommentieren derzeit die Spiele. Das Spielprinzip ist simpel: 100 Kandidatinnen und Kandidaten treten über mehrere Ausgaben hinweg in 99 Spielen gegeneinander an. Dabei gilt nur eine Regel: Sei niemals der oder die Letzte. Denn wer es schafft, 98 Mal nicht der oder die Letzte zu sein, kann im finalen Duell 99.000 Euro gewinnen. Die erste Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle" zeigte Sat.1 im Juli 2021 – sie bestand damals aus drei Episoden, einer weniger als in der nun endenden zweiten Runde.