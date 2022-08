Bei Vox ist der Geduldsfaden mit der amerikanischen Krimiserie "Magnum P.I." gerissen. Diese hatte zuletzt am Freitagabend zur besten Sendezeit teils die Marke von drei Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verfehlt. Vergangenen Freitag lagen die beiden gesendeten Episoden nur knapp darüber. Nun wird die Serie mit sofortiger Wirkung vom Sender genommen. Stattdessen setzt Vox wieder auf Geschichten von "Goodbye Deutschland". Auswanderer-Storys hatten im Sommer am Freitagabend schon eine recht gute Figur abgegeben.

Der Ableger "Liebe bis ans Ende der Welt" holte etwa bis zu siebeneinhalb Prozent Marktanteil. Ab dem 12. August sind zunächst Wiederholungen des Original-"Goodbye Deutschland" vorgesehen. Fans von "Magnum P.I." müssen indes nicht ganz auf die Erstausstrahlungen der neuen Abenteuer verzichten, sich jedoch an einen neuen Sendeplatz und einen anderen Sender gewöhnen.



Bereits ab dem kommenden Wochenende übernimmt Vox Up die Ausstrahlung der noch ausstehenden Episoden. Zu sehen sind diese dann jeweils am späteren Sonntagabend ab 22 Uhr. Auf dem Sendeplatz hatte der Kanal bisher schon die jeweils frischen Folgen wiederholt. Zuvor, also ab 20:15 Uhr, bleiben Wiederholungen der zweiten "Magnum P.I."-Staffel im Programm. Unverändert kommen alle Folgen nach der linearen Ausstrahlung für eine Woche zu RTL+ in den Free-Bereich. Im Premium-Bereich gibt es die komplette Staffel bereits jetzt.

Erst vor einigen Tagen hatte Vox kurzerhand die eigentlich für den späteren Freitagabend geplante Premiere einer neuen "Law & Order: SVU"-Staffel gecancelt. Die amerikanische Serie ist jedoch weiterhin bei Vox eingeplant. DWDL.de hat erfahren, dass die frischen Folgen nun im Laufe des Herbstes debütieren sollen (siehe eigener Bericht).