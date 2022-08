am 09.08.2022 - 14:15 Uhr

Der Free-TV-Sender Nitro hat einen Sendetermin für seine neue und erstmals im Rahmen der diesjährigen Screenforce Days angekündigte Doku-Serie "Die Macher vom Rhein – Schippern und Schuften auf 1.233 km" gefunden. Die sechs Episoden werden am Wochenende in der Daytime laufen. Los geht es am Samstag, 3. September 2022 um 17:30 Uhr. Produktionsfirma des Formats ist Janus TV.

Gezeigt werden in dem Format Menschen, nach Senderangaben handelt es sich dabei um "Heldinnen und Helden", die auf und rund um den Rhein arbeiten und dafür sorgen, dass der Schiffsverkehr nicht zum Erliegen kommt. Zu sehen sein sollen also Bootsbauer, Aufräumkommandos und eine Kapitänin.

Ihren Namen hat die Sendung übrigens von der wahren Länge des Flusses. Von der Quelle bis zu seiner Mündung legt der Rhein 1233 Kilometer zurück.