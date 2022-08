Mit mehr als drei Prozent Marktanteil im Linearen sicherte sich Tommi Schmitt mit seiner ZDFneo-Show "Studio Schmitt" kurz vor der Sommerpause die bis dato höchsten Quoten. Auch in der kommenden Fernsehsaison plant ZDFneo deshalb mit der Seapoint-Produktion – und das sogar mehr denn je. Angekündigt wurde nun, dass die inzwischen schon vierte Staffel aus ganzen 25 Episoden bestehen soll. Deutlich mehr als zuletzt. Los geht es am Donnerstag, den 22. September. Nicht geändert hat sich, dass die jeweilige Episode ab 20:15 Uhr in der ZDF Mediathek zum Abruf bereit steht und ab 22:15 Uhr dann im linearen ZDFneo-Programm läuft.

Gemäß eigenen Angaben liefert Schmitt dem Publikum Woche für Woche seine persönliche Einordnung der gesellschaftlichen, medialen und kulturellen Großwetterlage. Am kommenden Wochenende startet am Samstagvorabend zunächst ein neues Schmitt-Format, das auf den Namen "Draußen" hört (wir berichteten). Wenige Tage vor dem Staffelstart von "Studio Schmitt" meldet sich obendrein auch "MaiThinkX – Die Show" mit Mai Thi Nguyen-Kim im Programm zurück. Die Erstausstrahlungen erfolgen sonntags um 22:15 Uhr, beginnend am 18. September.

Wiederholungen im Linearen sind jeweils in der Woche darauf donnerstags um 21:15 Uhr geplant. In der ersten Folge der neuen Staffel will sich die Wissenschaftsshow mit der Wirkung von Homöopathie befassen. Auch "MaiThink X - Die Show" wird jeweils vorab in der ZDF Mediathek zum Abruf bereitstehen.

Die jeweils aktuelle Folge soll sonntags um 18 Uhr verfügbar sein. Im Frühjahr holte "MaiThink X – Die Show" auf dem linearen Sendeplatz am späteren Sonntagabend sehr schwankende Marktanteile bei den Jüngeren. Von weniger als einem Prozent bis an die drei Prozent war alles dabei.