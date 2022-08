Anfang Juni 2022 erfolgte der Produktionsstart zur inzwischen schon zehnten Staffel der Sat.1-Kochshow "The Taste". Nun steht auch ein Sendetermin fest. Wenig überraschend hält der Sender am Mittwoch als Ausstrahlungstag fest. Die Primetime-Show kehrt am 21. September ins Sat.1-Programm zurück. Erneut mit dabei sind die Coaches Alexander Herrmann und Frank Rosin, die beide seit Staffel eins in der Jury sitzen. Tim Raue, der 2021 gewann, mischt erneut mit und auch Alex Kumptner (zur Zeit im Vorabend-Format "Doppelt kocht besser" zu sehen) mischt wieder mit.

Angelina Kirsch, die die Moderation in der achten Staffel übernahm, führt auch durch die Episoden der nun anstehenden zehnten Staffel. In dieser kochen 26 Talente aus Deutschland und Österreich "spektakuläre Löffelkreationen", wie Sat.1 es umschreibt. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt schließlich 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Jeweils die erste Aufgabe in der Sendung. Sie müssen bei einer Blindverkostung die Jury überzeugen.

Die zurückliegende Staffel, die Sat.1 im Schnitt elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bescherte, war die erfolgreichste bisher. Somit hat sich "The Taste" zu einer der derzeit erfolgreichsten Sat.1-Showproduktionen gemausert. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.