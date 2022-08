"Mälzer und Henssler liefern ab!" gehörte im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten Vox-Formaten - bis zu 11,1 Prozent Marktanteil verzeichnete das Format, in dem Tim Mälzer und Steffen Henssler in ihrem Pop-Up-Lieferdienst ans Werk gehen. Nun versucht sich der Sender an einer Ausweitung des Formats und hat für den September nicht nur eine neue Folge mit dem bewährten Duo angekündigt, sondern eine weitere mit anderen Profiköchen.

Konkret werden sich am Sonntag, den 11. September Viktoria Fuchs und Max Strohe der Herausforderung stellen. Dementsprechend heißt die Sendung an diesem Abend dann auch "Fuchs und Ströhe liefern ab!". Am Konzept ändert sich nichts: Am Ende jeder Runde werden die Köstlichkeiten mit Sternen bewertet und der Koch, der die höchste Punktzahl erreicht hat, geht als Sieger aus dem Duell hervor.

Mälzer und Henssler wiederum sind schon eine Woche zuvor, also am 4. September um 20:15 Uhr, zu sehen. Beide bekommen dabei auch persönlichen Besuch: Michael Mittermeier und Max Giesinger haben Hunger und wollen ebenfalls spontan bedient werden. Produziert wird die Kochshow von Endemol Shine Germany