Nachdem die zuletzt sonntags zur besten Sendezeit ausgestrahlte Unterhaltungsshow "Zeig uns deine Stimme" bei RTL zwei Mal in Folge weniger als sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe eingefahren hat, beendet der Sender die Ausstrahlung der Staffel vorzeitig nach drei gesendeten Episoden. Statt den Sängerinnen und Sängern gibt es am Sonntagabend vorerst wieder Spielfilme zu sehen. Konkret läuft am anstehenden Wochenende "Skyscraper", am 21. August setzt RTL auf "Marvel’s The Avengers" und eine weitere Woche später auf "Inferno".

Durch die Programmänderungen läuft das sonst um elf Uhr ausgestrahlte "Chefkoch TV" bereits am 26. August ein letztes Mal. Die vormittägliche Kochshow wird ab 5. September, wie berichtet, von Barbara Salesch abgelöst. Ab dann verabschieden sich auch "Die Retourenprofis" aus dem Vormittagsprogramm. Stattdessen setzt RTL um zehn Uhr auf die einstige Scripted-Sendung "110 – Echte Fälle der Polizei".