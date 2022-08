Am Mittwoch, den 14. September 2022 will Fernsehsender RTL Up zur besten Sendezeit einmal mehr Schlagerherzen höher schlagen lassen. Gesendet wird dann die Aufzeichnung vom zurückliegenden Wochenende der Veranstaltung "Lieblingslieder" in der Rheinaue Bonn. Das Open-Air-Event, das der Sender als "Ohrwurmspektakel" bezeichnet, wird von Steffi Brungs und Sänrger Ramon Roselly moderiert. Auftretende Künstlerinnen und Künstler sind Vanessa Mai, Beatrice Egli, Mi­chelle, Ross Antony, DJ Ötzi, Marianne Rosenberg, Ramon Roselly und Nino de Angelo.

"Lieblingslieder" ist eingebettet in weitere Schlagersendungen und -übertragungen bei RTL Up. Schon genau eine Woche zuvor, also am 7. September um 20:15 Uhr, findet sich im Programm des Senders eine Ranking-Show namens "Bella Italia – Musik für die Ewigkeit" wieder. Sie soll "echtes Dolce Vita-Flair" in die Wohnzimmer bringen.

Schon im August wird es bei RTL Up mit den Dokumentationen "Absolut Helene Fischer" und "Absolut DJ Ötzi" (17. und 24.) musikalisch.