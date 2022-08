Seit 14 Jahren moderiert Mareile Höppner das ARD-Boulevardmagazin - gewiss eine lange Zeit, die man nicht leichtfertig beendet. Dennoch wurde am Vormittag bekannt, dass die 45-Jährige die Sendung nur noch bis Ende November präsentieren wird. Von "neuen beruflichen Wegen" war da die Rede, die Höppner zum Jahresende gehen möchte.

Nun ist auch klar, wie diese Wege aussehen werden: Höppner wird das neue Gesicht des RTL-Magazins "Extra", das aktuell noch von Nazan Eckes präsentiert wird. Eckes hatte erst Ende 2019 die Moderation der Sendung von Birgit Schrowange übernommen. "Bei mir stehen gerade alle Zeichen auf Veränderung", ließ sie bereits im April verlauten. "Daher habe ich mich entschieden, die bisherige exklusive Zusammenarbeit mit RTL zu beenden und meine Sendung 'Extra' abzugeben."

Nun folgt also Mareile Höppner, die reichlich Magazin-Erfahrung mitbringt - und vor vielen Jahren auch schon für RTL vor der Kamera stand. Ihre TV-Karriere begann zunächst als Wettermoderatorin von "Guten Abend RTL", ehe sie 2002 die Hauptmoderation des Magazins übernahm. Später moderierte sie die ProSieben-Nachrichten "Newstime", ehe sie mehrere Sat.1-Magazine präsentierte. 2008 folgte schließlich der Wechsel zur ARD, wo sie seither "Brisant" moderiert und zeitweise auch durch die MDR-Talkshow "Riverboat" führte.

Bei RTL, wo sie künftig exklusiv unter Vertrag stehen wird, winken Höppner allerdings noch weitere Aufgaben: So soll sie in Zukunft auch Dieter Könnes und Steffen Hallaschka bei "Stern TV" und "Stern TV am Sonntag" vertreten - was die Frage nach der Unterscheidbarkeit der Magazin-Marken mehr denn je stellt. "Ich freue mich auf das 'Nachhause' kommen. Und das ist RTL für mich", so Höppner über ihren Wechsel. "Bei RTL habe ich damals angefangen und gelernt, mich für den Beruf zu begeistern. Menschen und ihre Geschichten - das war immer mein Antrieb und meine Leidenschaft."

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News und Chief Journalistic Content Officer bei RTL Deutschland: "'Extra' ist eine der erfolgreichsten Magazinmarken im deutschen Fernsehen und wurde schon immer von starken Frauen moderiert. Mit Mareile Höppner haben wir unsere journalistische Traumbesetzung für den weiteren Ausbau von 'Extra' gefunden und freuen uns sehr, dass sie wieder Teil der RTL Familie ist."