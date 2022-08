Grob für den kommenden Herbst hatte Seven.One die zunächst exklusive Verwertung der historischen Dating-Show "Love is King" bei Joyn angekündigt – vergleichsweise schnell erblickt die Produktion nun das Licht der Welt. Denn der Start soll nun bereits am 8. September über die Bühne gehen. Die Folgen sollen dann im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden. Die erste Episode ist auf Joyn verfügbar, weitere dann bei JoynPlus+.

Die Erlaubnis zum Flirten erteilt in dem Format Olivia Jones, die derzeit bei ProSieben auch schon durch das "große Promi-Büßen" führt. "Wir wollen jungen Menschen das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, abseits vom irren Alltag, einfacher machen, indem wir es noch mal auf die gute alte Art versuchen. Statt halbnackt und ungezogen im Pool zu fummeln, heißt es bei 'Love is King': anständig angezogen um den Schlossteich bummeln. Als Queen sehe ich meine Aufgabe in einer Mischung aus Amor und Anstandsdame", sagt Jones zu ihrer Rolle und neuen Sendung.



Im Grunde genommen lernen sich Singles in der kommenden Produktion aus dem Hause ITV Studios Germany wie damals kennen. Sie tauchen im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den royalen Lifestyle früherer Tage ein – dazu gehören Ballabende, pompöse Gewänder ebenso wie respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe.