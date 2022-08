am 11.08.2022 - 15:28 Uhr

Vor exakt einem Jahr wurde bekannt, dass das ZDF eine neue Samstags-Krimireihe im Wendland verortet und diese unter anderem mit Ulrich Noethen besetzt. Noethen, den ZDF-Krimifans auch aus "Neben der Spur" kennen, spielt in der neuen Reihe "Wendland" Kriminalhauptkommissar und Autor Jakob Stiller, der im LKA Hamburg als "Nestbeschmutzer" aus dem Verkehr gezogen und als Revierleiter ins Wendland, in die Dienststelle Dahlow, abgeschoben wird. An neuer Wirkungsstätte soll er den von Dominik Raacke dargestellten, kurz vor der Pension stehenden Leiter Jürgen Fauth ablösen.

Kaum angekommen, wird ein Bio-Hof-Inhaber tot aufgefunden. Ein vermeintlicher Selbstmord? Die lineare TV-Premiere hat die Produktion nun am Samstag, 8. Oktober 2022 um 20:15 Uhr. Bereits eine Woche vorab steht der Krimi in der ZDF Mediathek zum Abruf bereit.



Thomas Limpinsel, Jörn Hentschel, Helene Grass, Katjana Gerz, Cordelia Wege, Ruth Reinecke, Kai Maertens, Miriam Maertens sind in weiteren Rollen zu sehen. Die Reihe ist eine Produktion von Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Regisseur Josef Rusnak inszenierte sein eigenes Drehbuch.

Obendrein ist auch klar, dass ebenfalls noch im Oktober die neue ZDF-"Herzkino"-Reihe "Unterm Apfelbaum" an den Start geht. Die Premiere erfolgt am Sonntag, 30. Oktober um 20:15 Uhr und eine Woche vorher online. Darin finden drei Frauen (gespielt von Therese Hämer, Lotte Becker und Saman Giraud) in einer WG im hessischen Vogelsberg zusammen. Unter der Regie von Tomasz Rudzik sind im Frühjahr zwei Episoden der neuen Reihe entstanden, die sich als moderner Heimatfilm versteht. Astrid Ruppert schrieb das Buch, agierte aber auch als Creative Producerin. Die Studio Zentral Produktion steht hinter der Reihe.