Lokale Eigenproduktionen statt amerikanischer Hollywood-Ware: Nach vielen Jahren rückt ProSieben in diesem Herbst bekanntlich von seinem Megablockbuster am Sonntag ab und zeigt stattdessen mehrere Factual-Programme, in denen sich Prominente in unterschiedlichen Ländern diversen Aufgaben stellen. Das erste so genannte Traveltainmentformat wird "Local Hero" von Brainpool sein und ab dem 18. September sonntags zur besten Ausstrahlungszeit zu sehen sein. Ab dann will ProSieben pro Woche fünf Abende mit eigenproduziertem Programm ausstatten.

In vier Episoden von "Local Hero" sollen Promis spannende Traditionen und skurrile Bräuche kennenlernen. Jeweils zwei prominente Gegnerinnen und Gegner tauchen also pro Folge in Kultur, Land und Leute rund um den Globus ein und liefern sich ein Duell. Local Coaches sollen vor Ort helfen und einen "ultimativen Crashkurs über Gepflogenheiten ihres Landes" geben, die man nicht in jedem Reiseführer findet.



Die erste Episode wurde in Mexiko gedreht, in den folgenden drei Wochen geht es dann nach Schottland, Thailand und Japan. Während in der Auftaktfolge Jenke von Wilmsdorff und Nikeata Thompson unter anderem das Ballspiel Ulama erlernen sollen, mischen in den Folgewochen Edin Hasanovic, Ken Duken, Verona Pooth, Wigald Boning sowie die beiden Ex-"GNTM"-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky mit.

Nach dem Ende der ersten "Local Hero"-Staffel hat ProSieben noch weitere Traveltainment-Programme in petto. "Mission: Job Unknown", "World Most Dangerous Roads" und "Country Challenge" sollen weitere und ebenfalls weltweite Abenteuer mit prominenten Gesichtern anbieten. "Wir wollen mit unseren neuen Sonntagabendprogrammen das Wochenendgefühl verlängern", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Deswegen haben unsere ersten vier Sonntagssendungen alle ähnliche Bestandteile: Unsere Zuschauer:innen können in den neuen Formaten am Sonntagabend Prominente zu Sehnsuchtsorten begleiten. Große Bilder, spannende Geschichten, Aufgaben und Erlebnisse – einfach Wegträumen zum Wochenausklang."

Ob das auch quotentechnisch funktioniert? Vorerst zu schlagen gilt es die derzeitigen Werte des Megablockbusters, des 2022 bislang auf durchschnittlich neuneinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam – und das, obwohl fast ausschließlich Wiederholungen gesendet wurden. Filme sind sonntags stattdessen bereits jetzt und auch künftig am Sonntagabend in Sat.1 geplant.