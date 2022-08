Die Hoffnungen waren durchaus groß: Unter dem Titel "Zeig uns deine Stimme" wagte sich RTL Ende Juli an einen Neustart jenes Formats, das in den ersten beiden Jahren noch als "I can see your Voice" zu sehen war - und gönnte dem Musik-Quiz nicht nur ein kräftig aufpoliertes Bühnenbild, sondern auch einen äußerst prominenten Sendeplatz.

Das Problem: Am Sonntagabend konnte die Produktion von Tresor TV in den vergangenen Wochen überhaupt nichts reißen - zuletzt schalteten nicht mal mehr eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Nach drei Folgen und einem durchschnittlichen Marktanteil von kaum mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog RTL schließlich die Notbremse und kündigte vor wenigen Tagen an, sonntags vorerst auf Filme setzen zu wollen (DWDL.de berichtete).

Wer jedoch glaubte, dass RTL der Show noch einmal eine zweite Chance geben wird, sieht sich getäuscht. Stattdessen bringt der Kölner Sender die noch ausstehenden drei Folgen im Nachtprogramm zu Ende. Ab der kommenden Woche versendet RTL das Format wöchentlich in der Nacht von Freitag auf Sonntag im Anschluss an das "Nachtjournal". Und so scheint es, als hätten die Verantwortlichen den Glauben an "Zeig uns deine Stimme" vollends verloren.

Dabei hätte es durchaus gute Chancen gegeben, dass es an einem anderen Abend besser laufen kann, immerhin hatten die ersten beiden Staffel von "I can see your Voice" im Schnitt noch zweistellige Marktanteile eingefahren - damals jedoch vorwiegend am Dienstagabend.