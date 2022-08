Die Fernsehmarke "ran" wird an diesem Wochenende 30 Jahre alt - im Rahmen einer Football-Übertragung im ProSieben Maxx-Programm wurde daher schon ausgiebig auf zurückliegende Highlights der Sportberichterstattung zurückgeblickt. In einem Interview auf der eigenen Homepage hat nun "ran"-Redaktionsleiter Alexander Rösner eine besondere "ran"-Sendung im November in Sat.1 versprochen. Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft, im Rahmen des 15. Bundesligaspieltags, will der Sender am 11. November "auf 30 Jahre 'ran' zurückblicken" und lädt daher zahlreiche einstige Gesichter der Sendung ein. Mit Matthias Killing und Andrea Kaiser sollen sich dann Reinhold Beckmann, Johannes B. Kerner, Oliver Welke und Jörg Wontorra an Zurückliegendes erinnern.