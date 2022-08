Im Rahmen der "Green Seven Week" 2022 wird Jenke von Wilmsdorff sein nächstes Fernseh-Experiment machen. In "Jenke. Das Klima-Experiment" versetzt sich der Reporter in das Jahr 2050, so wie es jedenfalls heute von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorhergesagt wird. Er entwirft am 3. Oktober 2022 zur besten Ausstrahlungszeit bei ProSieben ein Szenario unserer Welt, wie sie aussehen wird, würde der Klimawandel wie bisher voranschreiten. Themen sind dann ein möglicherweise austrocknender Rhein und die Frage, wie sich die Wasserknappheit auf das tägliche Leben der deutschen Bürgerinnen und Bürger auswirkt. Außerdem stellt das "Klima-Experiment" die Frage, ob es 2050 überhaupt noch möglich sein werde, sich wegen der hohen Luftfeuchtigkeit tagsüber im Freien aufzuhalten.

Teil des Klima-Abends wird direkt im Anschluss auch wieder ein begleitender Talk sein. Im Rahmen der unter dem Thema Klima stehenden "Green Seven Week" werden auch "taff" um 17 Uhr und "Galileo" um 19:05 Uhr berichten. Zudem verspricht ProSieben für Anfang Oktober über den Tag im Programm verteilte 90-Sekunden-Clips, die zusätzliches Wissen vermitteln sollen.



Abgeschlossen wird die "Green Seven Week" schließlich mit einer von Louis Klamroth moderierten Sondersendung, die am 10. Oktober, also ebenfalls an einem Montag, ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Im "ProSieben Klimatalk" will er Klima-Fachleuten und Politikerinnen sowie Politikern die Frage stellen "Wie können wir unser Klima retten?".

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Der Klimawandel betrifft uns alle, in ganz Deutschland. Jetzt. Hier. Direkt. Jeden." In den vergangenen Jahren widmete sich die "Green Seven Week" bereits Themen wie "Die Wahrheit über unser Essen", "Unser Wald brennt", "Save the Oceans", "Save the Future, oder "Save the Ice".