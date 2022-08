am 15.08.2022 - 09:49 Uhr

Gerade einmal sechs Wochen ist es her, dass die langjährige RTLzwei-Unterhaltungschefin Shona Fraser bei Good Times in die Geschäftsführung eintrat, da steht bei der Kölner Produktionsfirma schon die nächste Veränderung ins Haus. Wie am Montag bekannt wurde, wird Fraser fortan als alleinige Geschäftsführerin fungieren, wie das Mutterunternehmen Banijay gegenüber DWDL.de erklärte. Im Gegenzug verlässt Sylvia Fahrenkrog-Petersen die Firma, die sie einst gegründet und mit viel Herzblut geführt hatte.

Der Schritt kommt durchaus überraschend, immerhin war noch im Frühjahr die Rede davon, dass Fahrenkrog-Petersen und Fraser gemeinsam die Geschäfte bei Good Times führen werden (DWDL.de berichtete). Unklar bleibt, wieso es nun anders kommt. Fahrenkrog-Petersen selbst äußerte sich in einer Mitteilung nicht zu dem Abschied nach 24 Jahren. Bereits 2019 hatte die Produzentin ihr Unternehmen, das derzeit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt, an die Banijay-Gruppe verkauft, deren Einfluss jetzt stärker werden dürfte.

"Mit diesem Schritt stellt sich das Produktionshaus an der Spitze neu auf und richtet sich noch klarer für die Zukunft im TV-Markt aus", kommentierte Banijay die personelle Zäsur bei Good Times, wo Shona Fraser nun also die Führung "im Verbund der Banijay Holding" übernimmt - partnerschaftlich mit Knut Kremling, dem COO von Banijay Germany, wie es offiziell heißt.

© Banijay Shona Fraser

Marcus Wolter, CEO und Co-Shareholder von Banijay Germany: "Wir bedanken uns bei Sylvia, die eine einzigartige Kreativschmiede aufgebaut und zum Erfolg geführt hat. Sylvia steht für Unternehmertum und die Good Times ist ihr Erfolg und Lebenswerk. Mit Shona Fraser haben wir künftig eine TV-Visionärin an der Spitze von Good Times, die für neue kreative Impulse steht." Derzeit produziert Good Times Formate wie "Mein Lokal, Dein Lokal", "Armes Deutschland" oder "Lebensretter hautnah".