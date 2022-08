Spartensender One, der zuletzt mit 1,3 Prozent Montagsmarktanteil im Juli von sich reden machte, hat einige Einblicke in seine Programmpläne der nächsten Monate gewährt. Zu den geplanten Neustarts wird beim Sender auch die britische Adaption der flämischen Krimiserie "Professor T" gehören. Ist sie ab dem 28. September im Rahmen des Krimi-Mittwochs geplant und unter anderem mit Ben Miller besetzt. Schon drei Wochen zuvor startet One mittwochs das britische "The Bletchley Circle", Anfang 2023 folgt zudem "Agatha und die Wahrheit des Verbrechens" und somit eine weitere Geschichte aus dem Kosmos der bekannten Krimi-Autorin.

Auch im Straßburger Parlament ist die Sommerpause vorbei. So kehrt "Parlament", eine Koproduktion von One, ab dem 31. Oktober ins Programm des Spartensenders zurück. Erstmals dabei sind Johann von Bülow ("Mord mit Aussicht") und Martina Eitner-Acheampong ("Stromberg"). Als Einstimmung auf die neuen Folgen soll ab Mitte Oktober die erste Staffel wiederholt werden.

Noch ohne genauen Ausstrahlungstermin, aber ebenfalls für den vor der Tür stehenden Herbst geplant, sind die Serien "A very English Scandal" mit Hugh Grant, und das dreiteilige "Quiz" rund um die Geschichte des realen Betrugsskandals in der Rateshow "Who wants to be a Millionaire" vor rund zwei Jahrzehnten. Am 13. November bringt One zudem den Klassiker "Mit Schirm, Charme und Melone" ins Fernsehen zurück.

Der Thriller-Abend am Dienstag soll indes mit den Werken "The Sister" (ab 6. September), "The Deceived" (zwei Wochen später) sowie der schwedischen Serie "Himmelstal" (ab dem ersten Oktober-Dienstag) fortgesetzt werden. Angekündigt wurde auch eine weitere Staffel des Talkformats "Bauerfeind". Katrin Bauerfeind begrüßt dann in sechs frischen Folgen zahlreiche Gäste in ihrem Berliner Studio. Los geht es im Laufe des Monats November.