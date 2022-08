Am 8. und 15. September zeigt der Sender Arte die Deutschland-Premiere des Sechsteilers "Lauchhammer", der noch im selben Monat aber auch im Ersten Deutschen Fernsehen debütiert. Die ARD hat die ersten beiden Folgen nun für Mittwoch, 28. September 2022, zwischen 20:15 und 21:45 Uhr, angesetzt. Die sechs Episoden entstanden in der Lausitzer Braunkohle-Region in Sachsen, Brandenburg und Berlin unter der Regie von Till Franzen ("Charlotte Link", "Wolfsland").

Neben Mišel Matičević und Odine Johne spielen Marc Hosemann, Jacob Matschenz, Andreas Leupold, Ramona Kunze-Libnow, Kai Ivo Baulitz, Uwe Preuss und Lucas Gregorowicz in der Produktion von Moovie. Frauke Hunfeld und Silke Zertz lieferten die Drehbücher. Matičević spielt in dem Krimi Maik Briegand, der seiner Heimat in der Niederlausitz den Rücken gekehrt hat. Doch der LKA-Ermittler kommt für die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mädchen zurück - und ist wieder konfrontiert mit den Kollegen seines ehemaligen Reviers, der gescheiterten Ehe, seiner Familie und seiner Vergangenheit.



Ein Sendetermin gefunden wurde nun auch für einen weiteren Steirerkrimi, der auf den Namen "Steirerstern" hört. Allegro Film hat den 90-Minüter umgesetzt, der am Samstag, 24. September 2022 zur besten Sendezeit im Ersten zu sehen ist. Basierend auf der Bestsellervorlage von Claudia Rossbacher schicken Regisseur Wolfgang Murnberger und seine Co-Autorin Maria Murnberger die beiden Ermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) im siebten Fall der Reihe ins Volksmusik-Milieu. Auch ein achter "Steirerkrimi" wurde übrigens schon produziert.