Bild erweitert sein TV-Angebot um ein neues Magazin, das sich mit wahren Kriminalfällen befasst. Die Moderation übernimmt Chefreporter Frank Schneider. "Eiskalt - Das Crime-Magazin", so der Titel, läuft erstmals bereits in dieser Woche. Konkret sind zunächst acht Folgen geplant, die am Donnerstag ab 20:15 Uhr am Stück ausgestrahlt werden.

In dem Magazin werden jeweils mehrere Verbrechen untersucht, die Deutschland erschüttert haben. Darunter sind Vermisstenfälle, grausame Leichenfunde und mysteriöse Mordfälle, die teilweise vertuscht oder mit ungewöhnlichen Tatwaffen begangen wurden. Auch besonders bekannte Fälle wie das Verschwinden von Maddie McCann oder die Taten des Horror-Paars von Höxter werden neu aufgerollt.

"Als Polizeireporter und Investigativ-Journalist habe ich mich schon mit vielen spektakulären Morden und mysteriösen Kriminalfällen befasst, doch einige sind auch für mich besonders schockierend, brutal und skrupellos", so Frank Schneider. "'Eiskalt' zeigt diese außergewöhnlichen Verbrechen und lässt sie den Zuschauer aus einem faszinierenden Blickwinkel betrachten, ganz nah am Geschehen. Die 'Bild'-Reporter gehen selbst auf Spurensuche, besuchen die Tatorte, sprechen mit Ermittlern, Opfern und sogar mit Tätern."

Zum Start der Sendung geht es um "Die größten Vermisstenfälle", die zweite Folge befasst sich direkt danach mit vermissten Kindern. Im Anschluss an die Ausstrahlung bei Bild TV stehen alle acht Folgen auch in der "Bild"-Mediathek zum Abruf bereit. Voraussetzung ist jedoch ein Bildplus-Abo.