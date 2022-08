am 16.08.2022 - 15:02 Uhr

© Vodafone Marcel de Groot

"Wir gewinnen mit Marcel de Groot einen erfahrenen Marketing- und Vertriebsexperten für Vodafone Deutschland, der zudem über fundierte Erfahrung im konvergenten Telekommunikationsgeschäft verfügt", so Philippe Rogge, CEO von Vodafone Deutschland. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe."

Marcel de Groot hat bei Vodafone schon zahlreiche Management-Positionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb durchlaufen. Begonnen hatte er seine Vodafone-Karriere im Juni 2008, wo er zunächst als Head of Consumer Postpaid Marketing in den Niederlanden arbeitete.