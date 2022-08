"Another Monday" ist der Titel einer neuen Serie, die im Oktober an zwei Abenden bei ZDFneo zu sehen sein wird. Diese handelt von Personen, die immer wieder am gleichen Tag erwachen. Drei Menschen in extremen Lebenslagen stellen diese Zeitanomalie zuerst an sich fest. Doch im weiteren Verlauf der Handlung werden sich immer mehr sich dieser scheinbar nie endenden Wiederholungen bewusst. Schon bald teilt sich die Welt in zwei Gruppen: Erweckte Menschen, die sich der 24-Stunden-Loops bewusst sind, und Amnesisten, Menschen, deren Erinnerungen jeden Tag aufs Neue gelöscht werden.

ZDFneo zeigt "Another Monday" nicht etwa an einem Montagabend - sondern am Dienstag, den 11. und Mittwoch, den 12. Oktober ab 20:15 Uhr. An beiden Abenden laufen jeweils drei Folgen hintereinander. In den Hauptrollen sind Susanne Bormann ("Letzte Spur Berlin"), Ben Münchow ("Spy City" und Alina Stiegler ("Dogs of Berlin") zu sehen. Sie verkörpern Freya Hüller, Moritz Becker und Sophie Nolting, die herausfinden wollen, warum die Erweckten erwacht sind und wie sie wieder aus der Zeitschleife herauskommen.

Das Buch zur Serie stammt von Maximilian Baumgartner und Oliwia Strazewki, Regie führen Esther Bialas und Nathan Nill. Julia Lamp fungiert als Producer bei der Produktion von Constantin Television.

"Wenn du feststellst, dass keine deiner Taten Konsequenzen hat: Wie lange dauert es, bis du anfängst Grenzen zu überschreiten? Dieser Gedanke war 2017 der Startschuss für 'Another Monday' und entwickelte sich über die Jahre zu unserem Fundament der Geschichte", so das Autoren-Duo. "Um Zuschauern dieses 'Was wäre, wenn?' möglichst nahe zu bringen, erzählen wir in 'Another Monday' betont naturalistische Figuren und Settings. Unsere Figuren sind weder Helden noch Monster. Sie sind gewöhnliche Menschen mit ebenso vielen Fehlern wie Stärken. Sie haben gewöhnliche Jobs und leben in gewöhnlichen Umständen. Das einzig ungewöhnliche Element dieser Welt: eine Zeitschleife, die auf einen Schlag alles verändert."