Selbst im eigenen Haus muss man diese unerwartete Meldung erst einmal sacken lassen: Die RTL Group stellt die Geschäftsführung ihrer Tochter RTL Deutschland überraschend neu auf, wie man am Mittwochvormittag mitteilt. Die Leitung der Geschäfte von RTL Deutschland übernehmen demnach künftig Matthias Dang (Co-CEO), Alexander Glatz (CFO) und Oliver Radtke als Verantwortlicher für die Gesamtkoordination der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr (G+J) sowie Andreas Fischer. Letzterer ist Rabe gut vertraut als Executive Vice President (EVP) Business Development der RTL Group und zieht als Chief Operating Officer (COO) neu in das Gremium bei der deutschen Tochter ein.

Den Vorsitz der Geschäftsführung von RTL Deutschland übernimmt Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann und der RTL Group selbst - und kann künftig durchregieren. Stephan Schäfer, bisher Co-CEO von RTL Deutschland, scheide in bestem Einvernehmen aus der Geschäftsführung aus und verlässt das Unternehmen. Er bleibe RTL als Berater verbunden. "Ich freue mich darauf, künftig noch enger mit den Kolleginnen und Kollegen von RTL Deutschland zusammenzuarbeiten. Es liegen spannende Aufgaben und große Herausforderungen vor uns, die wir gemeinsam angehen werden", sagt der neue Chef von allem, Thomas Rabe.

"Das ist eine so außergewöhnliche Situation, da ist aktives Handeln nötig"

Thomas Rabe im Gespräch mit der "FAZ"

Er wolle die Führung breiter aufstellen und nach einer langfristigen Lösung für den Chefposten suchen, sagte Thomas Rabe am Mittwoch der "FAZ". Wenn er sich auf RTL Deutschland fokussiere, könne er besser beurteilen, welche Persönlichkeit RTL Deutschland als neue Führungskraft brauche. Er selbst werde deshalb „ganz sicher nicht länger als ein Jahr" die Führungsrolle des deutschen Geschäfts übernehmen. "Ich habe noch nicht erlebt, dass so viele externe negative Faktoren gleichzeitig aufgetreten sind. Das ist eine so außergewöhnliche Situation, da ist aktives Handeln nötig“, sagte Rabe der "FAZ", um sein Einschreiten zu begründen. "Aktives Steuern bedeutet, dass man neben den Erlösen auch die Kosten im Blick hat, denn es geht um die Fähigkeit zu investieren."

In der Pressemitteilung dankt Rabe dem bisherigen Co-CEO von RTL Deutschland Schäfer für seinen Einsatz. "Er hat beiden Unternehmen zahlreiche Impulse gegeben. Dazu zählen insbesondere die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr, die Neupositionierung der Marke RTL und die Weiterentwicklung des RTL-Programms. Ich freue mich, dass er uns weiter beratend zur Seite stehen wird." Doch das plötzliche Ausscheiden von Stephan Schäfer überrascht und deutet auf ein nicht ganz freundschaftliches Ausscheiden hin. Die persönlichen Ambitionen des Pragmatikers Schäfer im Unternehmen waren groß und wurden von vielen als ehrgeiziger Weg Richtung Rabe-Nachfolge in Gütersloh gedeutet. Jetzt hat sich Rabe von Schäfer getrennt.

© G+J / Antonina Gern Stephan Schäfer

Rückkehr geschätzter Expertise

Interessant an der jetzigen Neuaufstellung der Geschäftsführung von RTL Deutschland ist auch die Personalie Alexander Glatz. Erst Anfang Juli wurde bekannt, dass der Finanzchef nach 22 Jahren die RTL-Familie verlassen werde. Eine Entscheidung, die Thomas Rabe jetzt im Handumdrehen mit Übernahme des Vorsitzes der Geschäftsführung kassiert hat und Alexander Glatz wieder als CFO von RTL Deutschland einsetzt. Auch das deutet auf eine gewisse Unzufriedenheit mit erst kürzlich getroffenen Entscheidungen hin. Für Rabe werden die Wege immerhin nicht länger. Längst sitzt die Führungsetage der internationalen Mutter (RTL Group) in Köln-Deutz in direkter Nachbarschaft der deutschen Aktivitäten unter dem Dach von RTL Deutschland. Dort galt der jetzt geschasste Schäfer, als Verlagsmanager ins Haus gekommen, nicht allen als Sympathieträger.

Mit der Übernahme durch Interims-Chef Thomas Rabe, der sich jetzt auf die Suche nach der geeigneten Führungskraft für RTL Deutschland machen will, verlängert sich in Köln-Deutz jetzt allerdings auch die Phase der Neuaufstellung. War der von Schäfer (und Dang) durchaus nüchtern interpretierte Führungskurs auch nicht beliebt bei allen, so war immerhin ein Kurs bekannt. Wie wird der künftige aussehen? Und wer soll ihn nach Rabes Gnaden anführen? Es ist kein Geheimnis, dass der erst vor einem Jahr herauskomplimentierte CEO Bernd Reichart in der Belegschaft wie der Branche unverändert hohe Sympathie genießt - und bislang offiziell keine neuen Aufgaben übernommen hat.

Ob Rabe und Reichart nochmal die Köpfe zusammenstecken bei einem Abendessen? Zu unwahrscheinlich oder überraschend wäre bei RTL Deutschland inzwischen zumindest nichts mehr. Ein weiterer Name der unmittelbar nach Bekanntwerden der Interimslösung Rabe kursiert: Susanne Aigner, langjährige Managerin der Geschäfte von Discovery in Deutschland, die dort im Zuge der Fusion zu Warner Bros. Discovery im Juni ausgeschieden ist. Spätestens bis Juni kommenden Jahres dürfte Rabe die Suche nach einer neuen Führungsperson für RTL Deutschland unter Dach und Fach haben wollen: Um sich beim Branchentreffen der Screenforce Days den Werbekundinnen und -kunden gegenüber sortiert und neuaufgestellt präsentieren zu können.