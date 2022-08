Wer sich in den zurückliegenden sehr trockenen und mitunter auch ziemlich heißen Tagen an der Eisdiele seiner Wahl zum Zwecke der Abkühlung eine Kugel oder gar mehrere bestellt hat, wird nicht unbedingt eine Verbindung zum Fernsehen hergestellt haben. Für Formatentwicklerin und Moderatorin Julia Leischik gibt es diese aber durchaus. Mit der 51-jährigen Kölnerin startet Sat.1 am Montagabend ein neues Format – und auch in "Das Haus am Meer" soll es um große Gefühle gehen. "Wir wollten im Gegensatz zu 'Bitte melde Dich', wo wir ja sehr viel unterwegs sind, einen festen Ort, einen 'Hafen', für emotionale Geschichten finden", sagt Leischik über die Produktion von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions, an der seit satten fünf Jahren gearbeitet wird.

"Andere vertrauen auf die Retrowelle und legen Formate wieder neu auf. Ich habe einfach durchgemacht." Julia Leischik

Zu dem, was es mehr zu sehen geben soll, gehört freilich auch Leischiks Klassiker "Bitte melde dich: Julia Leischik sucht", eine Fortführung der damaligen RTL-Sendung "Vermisst". "Andere vertrauen auf die Retrowelle und legen Formate wieder neu auf. Ich habe einfach durchgemacht – jetzt im 16. Jahr – wenn wir die Zeit vor Sat.1 dazu zählen", sagt Leischik. Auch im Herbst 2021 war "Bitte melde dich" noch sehr gefragt, teils schalteten an die drei Millionen Menschen ein, sowohl insgesamt als auch bei den Jungen lagen die Marktanteile am Sonntagvorabend regelmäßig im zweistelligen Bereich. "Wir haben außerdem sämtliche 'Suchformate' überlebt", sagt sie – nicht zuletzt wohl auch, weil Leischik gezielt immer wieder an Stellschrauben gedreht hat. "Wir waren lange Zeit ein On-Location-Format, mittlerweile haben wir ein Studio etabliert. Es gibt nun ein ganzes Reporterteam im On, das auf Reisen geht. Und wir sind noch näher an die suchenden Menschen gerückt, um zu verstehen, wie sehr ihnen eine geliebte Person fehlt. Der Kern der Sendung bleibt natürlich erhalten", sagt Leischik im Gespräch mit DWDL.de.



Den Kern aufrecht zu erhalten, das war speziell 2020 und auch Anfang 2021 nicht ganz einfach, ist "Bitte melde dich" doch nicht nur recherche-, sondern insbesondere auch außerordentlich reiseintensiv. "Es war schwer, aber so gut wie nie unmöglich", sagt Leischik durchaus mit Stolz. "Wir sind dahin gereist, wohin es eben irgendwie ging. Wir haben die verschiedensten Hygienekonzepte und Maßnahmenkataloge erstellt und haben tatsächlich eine Staffel mit vielen Auslandsdrehs produziert"

"Das Haus am Meer", ab Montag um 20:15 Uhr in Sat.1