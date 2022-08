Auch nach dem Ende in Sat.1, können sich Fans der "Klinik am Südring" bekanntlich auf neue Folgen der von Filmpool produzierten Scripted Reality freuen. Schon vor einem Monat bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de, zusammen mit der Produktionsfirma "ein neues Klinik-Format für den Nachmittag" machen zu wollen. "Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren."

Fraglich war bislang jedoch, unter welchem Titel die Fortsetzung an den Start gehen wird. Weil die Markenrechte an der "Klinik am Südring" nach DWDL.de-Informationen bei Sat.1 liegen, wo wohl auch weiterhin Wiederholungen ausgestrahlt werden sollen, war also Kreativität bei der Namensfindung gefragt.

Tatsächlich scheint die Titelsuche inzwischen abgeschlossen zu sein - jedenfalls, wenn man dem "Titelschutzanzeiger" Glauben schenken darf. Aus dessen aktueller Ausgabe geht hervor, dass der Titel "Südklinik am Ring" geschützt worden ist. Das legt die Vermutung nahe, dass die "Klinik am Südring" nach ihrem Comeback zu RTLzwei zur "Südklinik am Ring" mutieren wird - ein Unterschied, der beim schnellen Zappen wohl kaum auffallen dürfte.

Auf DWDL.de-Nachfrage wollte RTLzwei den Titel zunächst nicht bestätigen. Unklar ist auch noch, wann genau die Scripted Reality den Weg ins RTLzwei-Programm finden wird. Dagegen ist gesichert, dass das künftige RTLzwei-Format, wie zuletzt auch die "Klinik am Südring", in Wegberg an der niederländischen Grenze produziert werden soll. Dorthin war die Produktion vor einiger Zeit verlagert worden, nachdem die ursprünglichen Räumlichkeiten in Hürth bei Köln nicht mehr genutzt werden konnten.

Und nicht nur die Location bleibt unverändert: Auch viele der bisherigen Protagonistinnen und Protagonisten sollen nach Möglichkeit übernommen werden. Der Markenkern bleibt also - auch wenn sich der Titel womöglich geringfügig ändert.