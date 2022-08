Daniel Hartwich, der bei RTL durch Shows wie "Let's Dance" oder "Zeig uns deine Stimme" führt und vor Kurzem das Dschungelcamp abgegeben hat, wird künftig ein neues Quizformat beim Sender moderieren. "Ohne Limit", das auf dem britischen "Limitless Win" basiert, soll im September in den Kölner MMC Studios aufgezeichnet werden. Es entstehen dann zwei Episoden, die für die Primetime gedacht sind und im Winter ausgestrahlt werden sollen. Ähnlich wie beim einstigen Quiz "Einundzwanzig", in dem Kandidatinnen und Kandidaten theoretisch endlos hätten weiterspielen können (sofern sie sich in ihren Duellen stets durchsetzen), wirbt die neue Produktion mit Gewinnen "Ohne Limit" – und heißt entsprechend auch so.

So läuft das Spiel ab: Es gilt Fragen zu beantworten, deren Antwort immer eine Zahl ist. Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen. Dabei gilt aber: Die gegebene Antwort darf die richtige Antwort nicht überschreiten. Passiert das doch, ist das Spiel verloren. Je näher die Teilnehmenden der richtigen Antwort kommen, desto höher steigen sie auf. Doch nur bei einer exakten Antwort gibt es Geld.



Produziert wird das Format, das international von Banijay vertrieben wird, in Deutschland von Endemol Shine Germany. Die britische Variante, die bereits für ein zweite Staffel verlängert wurde, wird übrigens von Ant & Dec moderiert. Die deutsche Version ist nun die erste Adaption, die umgesetzt wird. Nils Trümpener und Sean Badem verantworten die neue Show unter der Gesamtleitung von Malte Kruber (Head of Producers Show) und RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Auf Seiten der Produktionsfirma liegt die Verantwortung bei Sven Steffensmeier, Klaus Ziegler und Tom Kühn. Die Bewerbungsphase für die neue Quizshow läuft noch.