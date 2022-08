Nach einer aus Quotensicht gelungenen ersten Staffel mit stabilen Reichweiten deutlich über der 5-Millionen-Marke geht "Jenseits der Spree" im ZDF ab dem 7. Oktober in die zweite Staffel: Immer freitags um 20:15 Uhr gibt's dann sechs Wochen lang neue Folgen zu sehen. Der von Jürgen Vogel verkörperte Ermittler Robert Heffler muss in den nächsten Folgen einen Mord in den eigenen Reihen aufklären, er wird aber auch abseits des Berufslebens arg gefordert. Seine Töchter haben sich in den Kopf gesetzt, eine neue Frau für ihn zu finden. Robert hat aber überhaupt kein Interesse daran und lässt lieber seine Affäre mit Chefin Katharina wieder aufleben.

Anfang Oktober kehren zudem zwei Vorabend-Krimis des ZDF aus der wie gewöhnlich sehr langen Sommerpause zurück. So starten am 4. Oktober die "Rosenheim-Cops" in eine neue Runde mit insgesamt 22 Folgen, die wie gewohnt dienstags um 19:25 Uhr zu sehen sein werden. Es ist dann bereits die 22. Staffel der Serie. Für "Blutige Anfänger" ist es die vierte Staffel, die ab dem 5. Oktober mittwochs um 19:25 Uhr gezeigt wird. Hier stehen zwölf neue Folgen zur Ausstrahlung bereit. Mit dabei sind dann Luise Emilie Tschersich, Martin Peñaloza Cecconi, Uğur Ekeroğlu und Cheyenne Pahde in den Rollen der Polizeistudentinnen und -studenten Anastasia, Charlotte, Bruno und Umut, die das begehrte Praktikum in der "Moko" ergattert haben und sich beweisen müssen.