am 24.08.2022 - 16:01 Uhr

Seit Herbst vergangenen Jahrens machen der RBB und der MDR am späten Abend gemeinsame Sachen und produzieren die Talkshow "Riverboat" im wöchentlichen Wechsel. Für die neue Berliner Ausgabe holte der RBB damals Sebastian Fitzek als zweiten Moderator neben Kim Fisher, die aus der Sendung kaum wegzudenken ist. Nach weniger als einem Jahr streicht der nun allerdings schon wieder die Segel: Die kommende Ausgabe in dieser Woche wird die letzte sein, durch die Fitzek als Moderator führen wird.

"Ich hätte gerne noch sehr viel länger weiter gemacht, selten hat mir eine kreative Aufgabe so viel Spaß gemacht wie 'Riverboat Berlin'. Aber neue Buchprojekte bedingen mehrmonatige Schreibklausuren, was sich mit einer regelmäßigen Moderation leider nicht vereinbaren lässt", lässt Fitzek wissen. "Ich bedanke mich bei dem professionellen und hochsympathischen Team vor und hinter den Kulissen von 'Riverboat Berlin', den Zuschauern, die mich so herzlich aufnahmen, und den Gästen für die spannenden Gespräche. Ganz besonders danke ich der Person, die die Show lebt und atmet wie keine Zweite: der wundervollen Kim Fisher, mit der mich über die tolle Zusammenarbeit mittlerweile eine Freundschaft verbindet. Der Sendung bleibe ich als Zuschauer treu und, sollte man mich einladen, selbstverständlich auch als Gast."

Einen Nachfolger für Kim Fisher hat der RBB bislang nicht benannt, nach aktuellem Stand wird sie die Sendung am 9. September also erstmal alleine moderieren. Unterdessen muss sich nicht nur der RBB auf Nachfolge-Suche begeben, auch Jörg Kachelmann, mit dem Fisher die Sendung gemeinsam für den MDR aus Leipzig moderiert, hat schon vor längerem seinen Ausstieg zum Jahresende angekündigt.